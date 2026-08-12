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Tópicos: País | Trabajo

CPC e Inacap lanzan "Cruzada por el Empleo": La meta es lograr 20 mil trabajos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En un escenario de alta cesantía, esta alianza busca acelerar en el corto plazo el dinamismo del mercado laboral.

Grandes empresas como Mercado Libre y Walmart comprometieron apoyo.

CPC e Inacap lanzan
 CPC

"Debemos cerrar la brecha entre las personas que buscan empleo y las empresas que necesitan contratar", dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

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La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e Inacap, acompañados por algunos ministros de Gobierno, presentaron este miércoles una "Cruzada por el Empleo".

Se trata de una estrategia busca reactivar el mercado laboral uniendo los esfuerzos del empresariado con las necesidades de contratación inmediatas que existen en el país.

Durante el encuentro, desarrollado en la emblemática Panadería San Camilo de la comuna de Santiago, las autoridades y líderes del sector privado explicaron que el foco de la campaña radica en acortar la brecha entre la oferta y la demanda de trabajo.

"A pesar de las dificultades, hoy conviven personas que buscan empleo con empresas que necesitan contratar: ahí es donde está la urgencia de movilizarnos, de acercar ambos mundos y facilitar este reencuentro. No podemos mirar esta brecha con distancia, porque tenemos que cerrarla", señaló la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

"Por y para eso nace esta 'Cruzada por el Empleo', una convocatoria nacional para articular a todas las fuerzas empresariales de Chile", añadió la exministra de Sebastián Piñera.

Meta de 20 mil puestos laborales y plataformas disponibles

La iniciativa tiene una meta concreta de alcanzar 20 mil contrataciones en el corto plazo.

En la jornada de lanzamiento ya se anunciaron nuevas plazas de trabajo por parte de grandes corporaciones como Walmart y Mercado Libre.

A través de un portal se busca concentrar la oferta disponible y agilizar la interacción directa entre postulantes y reclutadores, elevando la probabilidad de que las postulaciones se traduzcan en contratos de trabajo efectivos.

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