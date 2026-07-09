Funcionarios en alerta por masivos despidos en la Segegob

"Echaron a todo el mundo". "Todos los departamentos sin gente". Esos son algunos de los mensajes enviados por funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) en diversas plataformas, a raíz de una serie de despidos que se está ejecutando desde la tarde del pasado miércoles y que fuentes gremiales cifran en varias decenas de trabajadores.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Anfusegg) expresó su rechazo a las desvinculaciones, que caen -afirma- una serie de irregularidades graves en el proceder de las autoridades, pues hay entrega de avisos a comienzos de mes, impedimentos arbitrarios para hacer uso de feriados legales u horas compensatorias, y una falta de consideración hacia la trayectoria de funcionarios con más de cinco años de servicio.

La gremial agregó que su reclamo ante la jefatura de gabinete del biministerio -pues desde la salida de Mara Sedini el cargo está en manos del también ministro del Interior, Claudio Alvarado- permitió abrir una mesa de trabajo para analizar los despidos, pero de igual forma ya se coordina una defensa jurídica colectiva.

"Hacemos un llamado perentorio a todo funcionario o funcionaria a quien se le presente una carta de desvinculación a NO firmar ningún documento y a ponerse en contacto inmediato" con la asociación", advierten.

El cambio de gabinete de mayo pasado no incluyó modificaciones en la subscretaría de la Segegob, a cargo del independiente José Francisco Lagos, responsable administrativo del ministerio.