Funcionarios en alerta por masivos despidos en la Segegob
En el ministerio, hoy bajo la dirección del titular de Interior, se habla de varias decenas de desvinculaciones.
En el ministerio, hoy bajo la dirección del titular de Interior, se habla de varias decenas de desvinculaciones.
"Echaron a todo el mundo". "Todos los departamentos sin gente". Esos son algunos de los mensajes enviados por funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) en diversas plataformas, a raíz de una serie de despidos que se está ejecutando desde la tarde del pasado miércoles y que fuentes gremiales cifran en varias decenas de trabajadores.
En un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Anfusegg) expresó su rechazo a las desvinculaciones, que caen -afirma- una serie de irregularidades graves en el proceder de las autoridades, pues hay entrega de avisos a comienzos de mes, impedimentos arbitrarios para hacer uso de feriados legales u horas compensatorias, y una falta de consideración hacia la trayectoria de funcionarios con más de cinco años de servicio.
La gremial agregó que su reclamo ante la jefatura de gabinete del biministerio -pues desde la salida de Mara Sedini el cargo está en manos del también ministro del Interior, Claudio Alvarado- permitió abrir una mesa de trabajo para analizar los despidos, pero de igual forma ya se coordina una defensa jurídica colectiva.
"Hacemos un llamado perentorio a todo funcionario o funcionaria a quien se le presente una carta de desvinculación a NO firmar ningún documento y a ponerse en contacto inmediato" con la asociación", advierten.
El cambio de gabinete de mayo pasado no incluyó modificaciones en la subscretaría de la Segegob, a cargo del independiente José Francisco Lagos, responsable administrativo del ministerio.