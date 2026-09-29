La Araucanía, Los Lagos y Biobío concentran los mayores cupos del plan de obras del MOP

En el marco del plan "Chile Despega" -lanzado por el Ejecutivo el lunes para impulsar el empleo en el país-, las carteras de Obras Públicas y Minería entregaron el detalle de los montos de inversión y las plazas de empleo para las regiones, entre las cuales destacan Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

El programa contempla la creación de más de 100 mil puestos de trabajo con 800 mil millones de pesos destinados a nuevas obras de rápida ejecución.

De esos números, según dijo el MOP, La Araucanía recibirá 40.675 millones para 2.452 cupos, seguida por Los Lagos con 40.669 millones y 2.450 cupos; mientras que Biobío cuenta con 37.379 millones y 2.252 cupos.

Sobre los proyectos que serán impulsados, el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, señaló que, principalmente, serán "asociados a pavimentación, a agua potable rural y a bordes costeros a nivel de todo el territorio nacional".

"¿Por qué estos proyectos? Porque son de rápida ejecución, ya tienen los trámites de ingeniería, los permisos aprobados y, además, son altamente intensivos en mano de obra. Permitirán avanzar en necesidades sociales, de rápida ejecución, con cobertura a nivel nacional", aseguró.

Asimismo, fueron identificados siete proyectos clave a lo largo de Chile, como la Ruta A-345 en Arica y Parinacota, la quebrada Bonilla en Antofagasta y los aeródromos Victoria en La Araucanía y Cerro Castillo en Magallanes.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que "el empleo se ha puesto en el corazón del gobierno en todas las gestiones que estamos haciendo los distintos ministerios, en el Presupuesto 2027 va a estar muy presente".

"Estamos pensando que estos 100 mil puestos de trabajo van a estar más o menos ocupados de aquí hasta marzo, con un efecto de aquí a diciembre en la mitad y la otra mitad va a ser implementada de aquí a marzo (...) es prácticamente un punto de diferencia, 50 mil puntos de trabajo equivalen a 0,5 décimas del ratio de desempleo", detalló.

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, valoró que estas medidas "están muy alineadas a lo que nosotros hemos venido indicando, hoy día tenemos una urgencia del empleo, que tiene medidas que van a verse reflejadas a largo plazo, pero que también en lo inmediato requieren de una inyección, todo lo relativo a subsidios para el empleo, a movilizar Obras Públicas, Vivienda, para que generen empleos concretos en lo inmediato y también lo relativo al Fogape, que viene a aliviar un poco la carga que tienen las pymes, nos parece que va muy bien orientado".