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Tópicos: País | Trabajo

Ministerio de Desarrollo Social abrió vacantes con sueldos de hasta $2,4 millones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Algunas postulaciones estarán disponibles solo hasta el 15 de junio, por lo que recomendaron realizar el trámite con anticipación.

Ministerio de Desarrollo Social abrió vacantes con sueldos de hasta $2,4 millones
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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia abrió nuevas postulaciones para distintos cargos en varias regiones del país, con vacantes que incluyen sueldos superiores a los $2 millones.

Las oportunidades están disponibles a través del portal Empleos Públicos y consideran puestos en ciudades como Santiago, Valparaíso, Rancagua, Iquique, Providencia y Punta Arenas.

Entre las ofertas de trabajo disponibles se encuentran aquellas ligadas a áreas jurídicas, programas de protección especializada, residencias familiares y atención de salud.

Las personas interesadas deben ingresar al sitio de Empleos Públicos, buscar "Ministerio de Desarrollo Social y Familia" y revisar los requisitos de cada convocatoria. Para postular, es necesario iniciar sesión con Clave Única o con una cuenta registrada en la plataforma.

Desde la cartera recordaron que los procesos tienen fechas de cierre distintas y que algunas postulaciones estarán disponibles solo hasta el 15 de junio, por lo que recomendaron realizar el trámite con anticipación.

Conoce las vacantes disponibles:

  • Monitor de Protección Especializada (Punta Arenas): $1.036.481.

  • Coordinador Programa FAE AADD (Valparaíso): $2.459.951.
  • Abogado (Santiago): $2.203.290.
  • Conductor de Residencia Familiar (Valparaíso): $873.815.
  • Asistente de Residencia Familiar (Rancagua): $716.012.
  • Técnico en Enfermería Dirección Regional (Rancagua): $779.154.
  • Tutor Diurno de Protección Especializada (Providencia): $818.341.
  • Técnico Nivel Superior en Enfermería de Residencia Familiar (Iquique): $958.450.

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