Ministerio de Desarrollo Social abrió vacantes con sueldos de hasta $2,4 millones

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia abrió nuevas postulaciones para distintos cargos en varias regiones del país, con vacantes que incluyen sueldos superiores a los $2 millones.

Las oportunidades están disponibles a través del portal Empleos Públicos y consideran puestos en ciudades como Santiago, Valparaíso, Rancagua, Iquique, Providencia y Punta Arenas.

Entre las ofertas de trabajo disponibles se encuentran aquellas ligadas a áreas jurídicas, programas de protección especializada, residencias familiares y atención de salud.

Las personas interesadas deben ingresar al sitio de Empleos Públicos, buscar "Ministerio de Desarrollo Social y Familia" y revisar los requisitos de cada convocatoria. Para postular, es necesario iniciar sesión con Clave Única o con una cuenta registrada en la plataforma.

Desde la cartera recordaron que los procesos tienen fechas de cierre distintas y que algunas postulaciones estarán disponibles solo hasta el 15 de junio, por lo que recomendaron realizar el trámite con anticipación.

Conoce las vacantes disponibles: