Presidente prometió "Sala Cuna Universal con gradualidad, responsabilidad y sostenibilidad"

Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast se comprometió a "impulsar un nuevo sistema que permita avanzar hacia una Sala Cuna Universal con gradualidad, responsabilidad y garantizando su sostenibilidad financiera".

El proyecto, que se aloja en la Comisión de Educación del Senado en su segundo trámite legislativo, es una de las principales demandas del mundo político para facilitar la inserción laboral femenina, en un contexto en el que el desempleo del país ya superó el 9%.

En este contexto, en su discurso ante el Congreso, el Mandatario dijo: "Una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres es el tema de la Sala Cuna. Es largamente demandado y ampliado por distintos actores, y nos hemos comprometido que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile".

Sin embargo, "esto hay que hacerlo con responsabilidad. Vamos a impulsar un nuevo sistema que permita avanzar hacia una Sala Cuna Universal con gradualidad, responsabilidad y garantizando su sostenibilidad financiera", subrayó el jefe de Estado.

"Tiene que ser una propuesta seria y responsable que permita avanzar en fortalecer la participación laboral femenina, en lograr la conciliación entre el trabajo y los cuidados y (también) enfrentar otro de los grandes desafíos como la demografía (del país)", sostuvo Kast.

"Pero, vuelvo a insistir, tiene que ser con responsabilidad y con gradualidad; (hay que) tener muy claro que una madre, para poder trabajar, debe tener la tranquilidad y la certeza de que su hijo va a estar bien cuidado y de que la persona a la cual le encarga dicha labor lo va a hacer bien", enfatizó.

"Es una responsabilidad que también le afecta al Estado y que la comparte con la familia, y en eso vamos a avanzar con fuerza y responsabilidad y cuidando que sea permanente en el tiempo", cerró.