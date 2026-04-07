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Alerta vial: El 60% de los chilenos reconoce estar "pegado al celular" al transitar por la calle

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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La seguridad vial en Chile enfrenta desafíos crecientes, según un nuevo estudio de Convivencia Vial realizado por la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).

Los resultados, presentados este martes, revelan que casi el 60% de los chilenos reconoce circular "pegado al celular" mientras se desplaza por la vía pública, una conducta que abarca tanto a conductores como a peatones y que se posiciona como una de las más preocupantes en el panorama actual.

El informe detalla otras conductas de riesgo recurrentes, entre las que se incluyen el andar apurado, no respetar el ceda el paso, aumentar la velocidad, cambiar de pista constantemente y transita enojado o cansado.

En respuesta a esta problemática, la Achs lanzó la campaña "En la calle, puro buen trato", una iniciativa que busca promover comportamientos seguros en el espacio público.

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