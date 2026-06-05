Fierro cayó sobre autopista y provocó daños a varios vehículos en Costanera Norte

Un fierro desprendido de una estructura en la autopista Costanera Norte causó daños en 18 vehículos y dejó dos personas lesionadas la tarde del jueves en el sector de Avenida Kennedy, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

El incidente ocurrió cerca de las 15:00 horas del pasado jueves 4 de junio, cuando una estructura metálica quedó colgando sobre la calzada y posteriormente cayó sobre la vía por donde transitaban decenas de automovilistas.

Según informó la concesionaria Costanera Norte, el accidente se originó luego de que un camión con una altura superior a la permitida impactara una barrera de control instalada antes del túnel.

La empresa detalló que 15 conductores fueron asistidos en el lugar y que posteriormente se sumaron otros tres casos reportados, elevando a 18 el número total de vehículos afectados. Además, confirmó que dos personas resultaron con lesiones leves y recibieron atención médica.

Diversos registros difundidos en redes sociales mostraron los daños provocados por el elemento metálico. Entre ellos, parabrisas completamente destruidos, techos deformados y severas afectaciones en la parte superior de algunos vehículos que impactaron con la estructura.

Costanera Norte aseguró que logró identificar al camión involucrado gracias a las cámaras del Centro de Control y al sistema de pórticos de la autopista. Según indicó, el conductor continuó su recorrido tras el impacto sin detenerse.

Los antecedentes recopilados fueron entregados a Carabineros, que cursó una infracción por conducir un vehículo con sobredimensión y causar daños a terceros.

La concesionaria también anunció que iniciará las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables del incidente, el que calificó como una situación provocada por la negligencia de un tercero.