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Autoridades encabezaron primera prueba técnica del Teleférico Bicentenario

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Autoridades locales y de Gobierno encabezaron la primera prueba técnica del esperado Teleférico Bicentenario, que conectará las comunas de Huechuraba y Providencia para que se pueda hacer el tramo en tan solo 13 minutos.

El transporte comprende la futura estación Parquemet (Parque Metropolitano de Santiago) con el Cerro San Cristóbal; trayecto que tuvo su primer testeo técnico con los alcaldes Maximiliano Luksic y Jaime Bellolio, junto al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

El proyecto ya tiene un avance del 75% y espera entrar en funcionamiento para todo público a inicios de 2027.

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