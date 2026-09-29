Alcaldes y gobernador Orrego piden al Ejecutivo reconsiderar postergación de obras del tren Santiago-Melipilla

Los alcaldes de Maipú, Estación Central, Talagante, Padre Hurtado y El Monte, junto con el gobernador Claudio Orrego, llegaron en la mañana de este martes a La Moneda para pedirle al Ejecutivo reconsiderar la postergación del último tramo del tren Santiago-Melipilla.

Orrego dijo que "estamos aquí (...) plantéandole al Presidente de la República que él estuvo hace menos de un mes, el 1 de septiembre, con todos nosotros, anunciando con bombos y platillos que por fin, después de 30 años, se iba a construir este tremendo avance en materia de transporte y de equidad territorial, que era el tren Melipilla-Santiago y después, sin decir nada entre gallos y medianoche, nos enteramos por la prensa que EFE ha decidido bajar la licitación del último tramo, que ya tenía ofertas válidas".

"Nos parece inexplicable, incomprensible y nos parece también inaceptable, porque al final son más de un millón de personas que se ven afectadas, y nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, no queremos un Chile a medias", sostuvo.

La autoridad añadió que "las obras que se prometen hay que cumplirlas y esta es una obra de Estado. Ya han pasado cinco gobiernos y no puede ser que este gobierno deje sin efecto la última parte, y hemos venido a presentar una carta al Presidente de la República para que de una instrucción y se asigne los fondos para este tramo".

En conversación con Una Nueva Mañana, Orrego cuestionó que "es un recorte financiero del Estado y que se está revirtiendo de toda esta parafernalia, que honestamente es inexplicable. Yo creo que además deja pésimo al Presidente de la República".

"Este es un proyecto de 1.900 millones de dólares, está en ejecución, y el último tramo, que tiene un costo de 200 millones de dólares se baja cuando hay ofertas válidas (...) la credibilidad del Estado empieza a ser cuestionada por los privados", lamentó.

Se espera que durante esta misma jornada el ministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, entregue información sobre el posible avance de esta licitación.