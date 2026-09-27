Ocho alcaldes piden que el Gobierno revierta postergación de obras del Tren Santiago-Melipilla

Un grupo de alcaldes de la zona poniente de la Región Metropolitana manifestó su "profunda preocupación" por la decisión de la empresa estatal EFE de declarar desierta la licitación y postergar el tramo soterrado Lo Errázuriz-Alameda del proyecto Tren Santiago-Melipilla, y emplazó al Gobierno a revertir la resolución.

A través de una carta, los alcaldes de Cerrillos, Johnny Yáñez (ind); de El Monte, Zandra Maulén (ind); de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos (ind); de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); de Melipilla, Paula Gárate (UDI); de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia (PS); de Peñaflor, Rodrigo Cornejo (UDI); y de Talagante, Sebastián Rosas (PS). enfatizaron que el "Estado desarrolló este proyecto durante distintos gobiernos, licitó sus obras y ya inició su ejecución".

"Representamos a más de un millón de personas que llevan 30 años esperando esta obra. Muchos de nuestros vecinos tardan más de dos horas en llegar al trabajo, combinando buses y pagando doble tarifa. Ese compromiso (del Estado) no puede desconocerse sencillamente por una situación de estrechez fiscal o porque una nueva administración reestudie sus prioridades", resaltaron en la misiva.

Los jefes comunales recordaron que el proyecto "fue evaluado integralmente y el tramo postergado recibió cuatro ofertas válidas. Modificarlo no solo perjudica a nuestros vecinos, también puede generar sobrecostos, sobrecargar Lo Errázuriz y afectar autorizaciones y rentabilidad social, además de golpear las finanzas de EFE y la generación de empleos asociados a la obra".

"Los cobros municipales de bien nacional de uso público tienen solución. Estamos disponibles para acordar mitigaciones razonables y facilitar la construcción hasta la Alameda", indicaron los alcaldes en su comunicado, en el que aseguraron que la construcción del proyecto "transformará" las vidas de los vecinos.

Finalmente, las autoridades comunales solicitaron "al Gobierno revertir esta decisión, asegurar el financiamiento, mitigar los impactos en las comunas e instalar una mesa con EFE, el Ministerio de Transportes y los municipios. Cumplir este compromiso es un deber de todos, y resguardará la confianza de las personas y los mercados de nuestro Estado".