El gerente de planificación y clientes de Metro, Carlos Melo, advirtió este sábado en Cooperativa que el servicio, desde que se retomaron las actividades después de la pandemia, “sostenidamente año a año ha venido aumentando su demanda”.

Este incremento se debe principalmente a la "recuperación de actividades" y al retorno a las modalidades de trabajo y estudio presenciales, después de periodos de teletrabajo o modalidades híbridas.

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