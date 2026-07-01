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Feria artesanal de Pío Nono será desalojada por construcción de Línea 7 del Metro

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La feria artesanal de Pío Nono, ubicada en el Barrio Bellavista, comuna de Recoleta, deberá ser desalojada debido a la construcción de la futura línea 7 del Metro de Santiago, cuyo acceso estará emplazado en ese lugar.

La decisión fue adoptada por la Municipalidad de Recoleta, que dio por finalizadas las patentes a los comerciantes del lugar; y por Metro de Santiago, que apuntó a factores de seguridad y dinámicas sociales.

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