La feria artesanal de Pío Nono, ubicada en el Barrio Bellavista, comuna de Recoleta, deberá ser desalojada debido a la construcción de la futura línea 7 del Metro de Santiago, cuyo acceso estará emplazado en ese lugar.

La decisión fue adoptada por la Municipalidad de Recoleta, que dio por finalizadas las patentes a los comerciantes del lugar; y por Metro de Santiago, que apuntó a factores de seguridad y dinámicas sociales.

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