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La formación de Colo Colo para la visita a O'Higgins en la Copa Chile

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Esta es la formación de Colo Colo para visitar a O'Higgins, este jueves a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente, en un duelo pendiente de la segunda fecha de la Copa Chile.

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