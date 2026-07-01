La formación de Colo Colo para la visita a O'Higgins en la Copa Chile
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Esta es la formación de Colo Colo para visitar a O'Higgins, este jueves a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente, en un duelo pendiente de la segunda fecha de la Copa Chile.
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