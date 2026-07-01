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Fanáticos invadieron la cancha en Seattle e interrumpieron el Bélgica-Senegal

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El partido de dieciseisavos de final entre Bélgica y Senegal se vio interrumpido durante el primer tiempo cuando unos fanáticos burlaron a los guardias y saltaron al terreno de juego del Lumen Field de Seattle. Tras unos instantes, los invasores fueron aprehendidos por las fuerzas de seguridad del recinto.

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