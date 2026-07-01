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Harry Kane se convirtió rápidamente en objeto de diferentes memes debido a su exagerada caída en el partido de Inglaterra contra RD Del Congo por los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. El delantero alegó penal en su contra pero el cobro fue rápidamente desestimado tras una revisión en el VAR.
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