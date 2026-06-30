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Los técnicos caídos tras quedar eliminados con sus selecciones en el Mundial 2026

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Tras el término de la fase grupal y el inicio de los 16avos del Mundial 2026, son seis los entrenadores que terminaron sus vínculos con sus selecciones tras quedar eliminados.

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