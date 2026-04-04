"No se trabajó entre cuatro paredes": Oposición criticó "tono" del Gobierno por cambios a Ley Uber

El diputado Cristian Tapia (Ind-PPD), integrante de la Comisión de Transportes en la Cámara Baja, cuestionó el anuncio del Gobierno sobre modificaciones al reglamento de la Ley Uber y defendió el trabajo legislativo frente a la postura de ministros que "han encontrado todo malo".

El reglamento de la normativa, tramitado durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, contaba con la aprobación de la Contraloría General de la República y se encuentra a la espera de ser publicado desde abril del año pasado.

Sin embargo, el ministro de Transportes, Louis de Grange, anunció este sábado que el Ejecutivo realizará cambios a la ley: "El reglamento, como estaba, destruía la industria de las aplicaciones", aseguró en entrevista con La Tercera.

En esa línea, el diputado Tapia manifestó su molestia por el tono que ha adoptado la Administración de José Antonio Kast respecto a las tramitaciones pendientes y calificó como "lamentable (que) hemos tenido ministros de este Gobierno que todo lo que han encontrado, lo han encontrado malo".

"Hay una ley y un reglamento que no se trabajó entre cuatro paredes, se abrió, y creo que hay que echar a andar todo esto lo antes posible. Si en el camino hay que hacer ciertos cambios que mejoren las condiciones, especialmente de los trabajadores que ocupan esta herramienta como Uber, que son los que están día a día trasladando a nuestra gente, se tendrán que ir haciendo las mejoras en el camino", enfatizó.

"Pero también hay que ir con cuidado de no saltarse el trabajo que ya se ha hecho, porque se ha hecho un trabajo bastante serio", complementó el parlamentario.

En tanto, el diputado frenteamplista Ignacio Achurra matizó: "Me parece bien que el ministro De Grange tome este tema como prioritario, pero creo que se debe ser preciso en algunas informaciones" sobre los efectos de la normativa.

"Primero, el reglamento otorga un tiempo de transición que permite que vehículos con hasta 10 años de antigüedad sigan operando. En segundo lugar, no es real que los autos no puedan atravesar comunas; por supuesto que pueden hacerlo, y también ir a otras regiones, pero siempre volviendo a la suya propia", aclaró.

Oficialismo respalda cambios al reglamento

Desde el oficialismo, la diputada Marlene Pérez (ind-UDI), también integrante de la Comisión de Transportes en la Cámara, respaldó la decisión de De Grange respecto a revisar las exigencias planteadas en el reglamento.

"Por supuesto que las aplicaciones de transporte requieren de un marco legal, pero la rigidez de las medidas que se propusieron iban a provocar que desapareciera el 80% de los viajes. Necesitamos garantizar una mayor seguridad tanto para los pasajeros como para los conductores, pero sin afectar la operación del servicio", señaló la legisladora.

En la misma línea, la senadora RN Camila Flores, que participa en la Comisión de Transportes de la Cámara Alta, reafirmó que "como lo planteaba el gobierno anterior, (el reglamento) implicaba una consecuencia directa no solamente en la calidad del servicio, sino que también en el aumento de los costos para los pasajeros".

"Esperamos que esta industria se pueda dinamizar, que los pasajeros encuentren un servicio competitivo y por lo tanto, que el mercado regule con precios más baratos, donde la gente pueda elegir, y con tiempos que ojalá se reduzcan", cerró.