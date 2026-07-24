Organismo internacional destaca a Santiago por liderar la electromovilidad en América Latina

Santiago fue destacado por el Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), organismo internacional dedicado a promover sistemas de transporte sustentable, por contar con la mayor flota de buses eléctricos de América Latina y liderar el avance de la electromovilidad en la región.

El reconocimiento se dio en la antesala de una nueva edición del "Sustainable Transport Award" (Premio al Transporte Sustentable), instancia en la que la organización también realizó un seminario para analizar las políticas de electromovilidad, las inversiones en transporte público y el desarrollo de infraestructura.

A través de sus redes sociales, el ITDP resaltó que la capital chilena ya cuenta con más de 4.400 buses eléctricos en circulación, cifra que, a su juicio, posiciona a Santiago como un referente regional en materia de transporte público sustentable.

Además, el organismo sostuvo que la experiencia de la ciudad demuestra que un sistema de transporte bien financiado y administrado puede generar beneficios tanto para las personas como para el medio ambiente.

El seminario se llevó a cabo este jueves y contó con la participación de autoridades chilenas, quienes abordaron los avances alcanzados por el país en materia de electromovilidad.

Uno de quienes valoró el reconocimiento fue el exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, quien destacó la labor del ITDP en la promoción de sistemas de transporte eficientes y ciudades más sustentables, además de invitar a participar en la actividad para conocer la experiencia de Santiago.