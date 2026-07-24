Turista brasileña se emociona hasta las lágrimas al visitar la nieve en Chile

Una turista brasileña se volvió viral en redes sociales tras compartir su emoción al conocer la nieve durante su viaje por Chile.

Se trata de Dani Almeida, creadora de contenido que ha documentado su recorrido por el país en Instagram, y que durante los últimos días ha mostrado registros de su paso por San Pedro de Atacama, Santiago y los Nevados de Chillán, en la Región de Ñuble, destino que terminó convirtiéndose en su favorito.

Desde una aerosilla en los Nevados de Chillán, la joven publicó un video en el que aparece emocionada mientras disfruta del paisaje.

"Este es uno de los lugares más surrealistas de Chile. Chillán está a unos 400 kilómetros de Santiago y te transporta a un escenario parecido a una película. Imposible no enamorarse", escribió en la red social.

El video rápidamente sumó comentarios de usuarios chilenos, quienes le dieron la bienvenida al país y agradecieron que destacara la belleza de los paisajes nacionales.