Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.6°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Impresión 3D en hormigón armado: Nueva alternativa para emergencias y construcción de viviendas sociales

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Andrés Serey, de la Constructora Canoser, comentó en Una Nueva Mañana el Proyecto Ossa, el primer condominio de viviendas sociales realizadas mediante tecnología de impresión 3D en hormigón armado.

El representante de la empresa detalló que se trata de una alternativa viable para emergencias y que, dado su corto tiempo de construcción, ayudaría también a enfrentar la escasez de viviendas sociales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados