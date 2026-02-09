Andrés Serey, de la Constructora Canoser, comentó en Una Nueva Mañana el Proyecto Ossa, el primer condominio de viviendas sociales realizadas mediante tecnología de impresión 3D en hormigón armado.

El representante de la empresa detalló que se trata de una alternativa viable para emergencias y que, dado su corto tiempo de construcción, ayudaría también a enfrentar la escasez de viviendas sociales.

