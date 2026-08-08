Poduje celebró megarreforma: Por fin tendremos los 465 mil millones para reconstrucción

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la hoja de ruta y desafíos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de política habitacional y urbana, en el marco de la aprobación de la megarreforma.

El secretario de Estado realizó una cuenta pública en el Gimnasio Municipal de Penco, Región del Biobío, en la que expuso los enfoques de su gestión, centrados en liderar un ministerio en terreno e impulsar un plan integral de vivienda y urbanismo.

"Hay una reconstrucción, un compromiso del Presidente Kast y mío propio, hemos venido cada 15 días (a Penco) desde que partió la Administración y consideramos que el compromiso con las familias tenía que confirmarse con este acto donde, además, hablamos de los proyectos para todo Chile. Así que estamos contentos y queríamos dar esa señal", afirmó Poduje.

En ese sentido, destacó la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional, apuntando a que "por fin vamos a contar con los 465 mil millones de pesos. Hasta el momento hemos tenido que usar fondos regulares y ahora por fin vamos a poder meterle el pie al acelerador".

El ministro también resaltó el fortalecimiento de la unidad de reconstrucción de la cartera, por los procesos llevados en Valparaíso (2024) y Biobío-Ñuble (2026), además de Atacama-Coquimbo y La Araucanía por los sistemas frontales recientes.

Asimismo, adelantó la presentación -durante el segundo semestre- de una ley que permita abordar la burocracia en materia de reconstrucción.

Igualmente, anticipó la apertura del llamado 2026 del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27), que incluye fondos para la regeneración de condominios, espacios públicos y equipamiento y el acondicionamiento término.

Por último, el secretario de Estado valoró que, en el marco de la reconstrucción por el megaincendio de enero de 2026 en el Biobío, se han entregado subsidios al 84% de las familias afectadas.