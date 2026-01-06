Se concretó desalojo de toma en el límite entre Quilpué y Villa Alemana
Este martes se concretó el desalojo y la demolición de una toma de terrenos ubicada en la orilla de la autopista Troncal Sur, en el límite entre Quilpué y Villa Alemana. En el asentamiento vivían 52 familias, la mayoría de las cuales se retiró de forma voluntaria.
