La Roja femenina tuvo su última práctica antes del debut en el Sudamericano sub 20

Publicado:
La Roja femenina, dirigida por Nicolás Bravo, tuvo su última práctica antes del debut en el Sudamericano sub 20 a disputarse en Paraguay, donde enfrentarán a las anfitrionas este miércoles 4 de febrero, a las 18:00 horas (21:00 GMT).

