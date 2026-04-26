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Congreso Futuro: Los microorganismos chilenos que viajarán al espacio

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: UChile (referencial)
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En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa conocimos los microorganismos extremorfilos de origen chileno que ya se encuentran en el espacio y los que se preparan para ello. Seis viajarán, tres son del mismo tipo de los que ya orbitan fuera de la tierra.

Esto se realiza para entender qué componentes de su organismo sirven para la vida humana, antes se ha descubierto su aporte al desarrollo de antibióticos, por ejemplo.

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