En este nuevo capítulo de SuperGeek en Cooperativa, conversamos sobre el inicio del período de matrículas universitarias, donde la elección de un computador se vuelve la decisión tecnológica más importante del año.

Para hablar de ello conversamos con Juan Sebastián Rock, Business Development Manager Consumer Personal Systems en HP, quien entregó consejos para elegir un computador para estudiar y desglosó las mejores opciones según la carrera y necesidades del alumno.

LEER ARTICULO COMPLETO