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Congreso Futuro: El cráter "Antofagasta" en Marte

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa, abordamos la noticia del cráter marciano "Antofagasta" en Marte, bautizado por la NASA en honor a la ciudad chilena.

Además, conversamos con la geóloga Irene del Real sobre el premio "For Women in Science" de L'Oréal-UNESCO, resaltando cómo impulsa y visibiliza las carreras de mujeres en STEM.

Finalmente, exploramos el innovador desarrollo de plantas bioluminiscentes, capaces de emitir luz, y sus posibles aplicaciones en la iluminación urbana y la sostenibilidad.

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