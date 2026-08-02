En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos sobre la construcción, en el Desierto de Atacama, del Telescopio Magallanes Gigante (GMT). Nos acompañó su representante en Chile, Óscar Contreras Villarroel, quien resaltó, como dato, que la estructura tendrá una capacidad de captación de luz 50 millones de veces mayor al ojo humano.

También hablamos con Macarena Céspedes, académica de la Universidad Alberto Hurtado, a propósito de una investigación que detectó falencias a partir del ejercicio de lectura rápida en voz alta en los estudiantes de cuarto básico.

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