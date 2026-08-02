Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago10.2°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Atacama

Congreso Futuro: La construcción del Telescopio Magallanes Gigante en el norte de Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Giantmagellan
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos sobre la construcción, en el Desierto de Atacama, del Telescopio Magallanes Gigante (GMT). Nos acompañó su representante en Chile, Óscar Contreras Villarroel, quien resaltó, como dato, que la estructura tendrá una capacidad de captación de luz 50 millones de veces mayor al ojo humano.

También hablamos con Macarena Céspedes, académica de la Universidad Alberto Hurtado, a propósito de una investigación que detectó falencias a partir del ejercicio de lectura rápida en voz alta en los estudiantes de cuarto básico.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados