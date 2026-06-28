Congreso Futuro: La historia olvidada de las primeras futbolistas chilenas
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: La Nación
En este nuevo capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos acerca de la historia olvidada de las primeras futbolistas chilenas y el primer equipo de fútbol femenino del país junto a María Gabriela Huidobro, académica de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello.
También hablamos acerca del hipotiroidismo con la endocrinóloga del Hospital Clínico San Borja Arriarán, quien despejó algunos mitos acerca de esta enfermedad.