Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.2°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Congreso Futuro: La historia olvidada de las primeras futbolistas chilenas

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: La Nación
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En este nuevo capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos acerca de la historia olvidada de las primeras futbolistas chilenas y el primer equipo de fútbol femenino del país junto a María Gabriela Huidobro, académica de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello.

También hablamos acerca del hipotiroidismo con la endocrinóloga del Hospital Clínico San Borja Arriarán, quien despejó algunos mitos acerca de esta enfermedad.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados