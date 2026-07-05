Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.4°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Congreso Futuro: Qué impacto tendrá el "Niño Godzilla" en Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa, el climatólogo Raúl Cordero explicó en qué consiste el fenómeno del "Niño Godzilla": un calentamiento oceánico histórico que traerá un invierno cálido y posibles lluvias sobre lo normal para el segundo semestre a Chile.

Además, la psicóloga Valeska Grau presentó un estudio que vincula el juego imaginativo con el desarrollo acelerado de la creatividad infantil.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados