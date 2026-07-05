En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa, el climatólogo Raúl Cordero explicó en qué consiste el fenómeno del "Niño Godzilla": un calentamiento oceánico histórico que traerá un invierno cálido y posibles lluvias sobre lo normal para el segundo semestre a Chile.

Además, la psicóloga Valeska Grau presentó un estudio que vincula el juego imaginativo con el desarrollo acelerado de la creatividad infantil.

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