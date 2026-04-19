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Congreso Futuro: "Newenche", un huemul que reaviva las esperanzas de conservación

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: ATON/referencial)
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En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa conocimos la historia de "Newenche", un huemul que registró la mayor distancia recorrida por un ejemplar de su especie, y que representa un hito en la conservación.

También abordamos detalles de la escoliosis: su prevalencia (2 a 3 por ciento de la población, más común en la adolescencia), cómo realizar una detección temprana y el proceso de tratamiento.

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