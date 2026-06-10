El científico Gabriel León, doctor en Biología Molecular, profundizó en Cooperativa acerca de su nuevo libro "Teorías Conspirativas: La ciencia detrás de las creencias" y explicó que este tipo de pensamiento funciona como un mecanismo de defensa psicológico que otorga descanso emocional a las personas ante situaciones de incertidumbre.

En conversación con Una Nueva Mañana, el bioquímico explicó que cuando las personas sienten que no tienen el control de su vida "la incertidumbre se convierte en una herramienta que los hace ver patrones donde no hay".

El divulgador concluyó que si bien existen conspiraciones reales como el "Dieselgate" de Volkswagen, "las personas abrazan con más fuerza las teorías conspirativas porque les dan descanso emociona y les permiten cerrar el tema".

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