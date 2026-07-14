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Esqueleto de un Tyrannosaurus Rex se vendió en 50 millones de dólares

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La reconocida casa de subastas Sotheby's remató un esqueleto de Tyrannosaurus Rex, destacado por ser uno de los más grandes y completos que se conocen, llegando a un precio de 50,1 millones de dólares.

El fósil, apodado "Gus", es el dinosaurio más valioso jamás ofrecido en una subasta y motivó cerca de 10 minutos de pujas entre los interesados.

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