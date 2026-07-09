"Chile tiene una oportunidad única", sentenció el político estadounidense Al Gore, exvicepresidente de EE.UU. y Premio Nobel de la Paz, quien inauguró en Santiago la 63ª versión del Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo The Climate Reality Project, evento tiene como objetivo empoderar a una nueva generación de líderes locales para acelerar la transición energética.

Gore presentó la charla magistral "La crisis climática: ciencia, impactos y soluciones".

"Si bien tanto la política climática como la democracia enfrentan vientos en contra en todo el mundo, el pueblo de Chile tiene una oportunidad única para aprovechar la extraordinaria coyuntura y fortalecer su resiliencia, crecimiento económico y democracia del país, redoblando los esfuerzos en las soluciones a la crisis climática que ya están sustentando un futuro más sostenible y equitativo", afirmó.

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