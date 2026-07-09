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Francia celebró con todo su triunfo ante Marruecos y el paso a semifinales del Mundial

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Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, con sendos goles, lideraron el gran festejo de Francia con un sólido 2-0 ante Marruecos para instalarse en las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo España vs. Bélgica.

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