En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, el especialista en economía circular Gonzalo Muñoz, exChampion de la COP25, advirtió que el espíritu de colaboración que dio origen al Acuerdo de París en 2015 se ha visto fracturado por los recientes conflictos geopolíticos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el emprendedor chileno reconoció que "es difícil hablar de un estado de optimismo con la situación de la geopolítica”, debido a que el mundo actual dista mucho del nivel de consenso alcanzado hace casi una década.

No obstante, Muñoz destacó una paradoja positiva: "Es bien sorprendente porque con el barril de petróleo que superó de nuevo los 100 dólares, resulta que la transición energética hacia las renovables y la electrificación de los vehículos se ha acelerado de una manera tremendamente insospechada".

"Hay espacios de pesimismo, duda e inquietud y, al mismo tiempo, el mundo está tan raro que resulta que, por otro lado, se generan avances significativos", subrayó el experto.

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