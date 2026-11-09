Un despliegue técnico y de rastreo ciudadano se mantiene activo en la zona sur de Antofagasta para dar con el paradero de Simón Chirinos, adulto mayor de 83 años de quien se perdió todo rastro el pasado martes tras abordar el transporte público hacia su hogar y bajar en Playa Amarilla.

El extravío del hombre, que reside en el sector Llacolen, mantiene en vilo a sus familiares y a los equipos de emergencia locales.

Chirinos sigue un tratamiento contra el cáncer pulmonar y, si bien no registra afecciones neurológicas crónicas diagnosticadas, su entorno más cercano teme que haya sufrido un cuadro repentino de desorientación que le impida retornar por sus propios medios.

Con afiches pegados en diversos puntos de la capital regional y convocatorias a velatones ciudadanas, la familia de don Simón no detiene sus recorridos.

En el terreno operativo, Bomberos, personal de la Armada y brigadas provistas de drones han concentrado sus esfuerzos en el borde costero, extendiendo el radio de vigilancia por quebradas y zonas de difícil acceso comprendidas entre Caleta Coloso y Huáscar.

A nivel investigativo, la Policía de Investigaciones (PDI) lidera las indagatorias policiales orientadas a reconstruir los últimos movimientos de Chirinos a través de cámaras de seguridad públicas y privadas.

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