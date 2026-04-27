Santiago se encuentra albergando un encuentro internacional con destacadas figuras del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, su sigla en inglés) procedentes de 28 países.

La reunión, organizada por el propio IPCC y coorganizada por la Universidad de Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), tiene como propósito fundamental el desarrollo del próximo Atlas, un componente clave para el séptimo ciclo de evaluación (AR7) del Panel.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, Laura Gallardo, coordinadora de la cita, explicó que el objetivo es "unir los datos científicos con los impactos reales de cada región", con miras a "poder definir buenas políticas" y presentar la información "de manera que sea efectiva" para una amplia gama de usuarios, incluyendo a tomadores de decisión, educadores y otros científicos.

El trabajo se dividió en grupos que abordan desde las bases físicas del cambio climático hasta la adaptación, los riesgos y los impactos, detalló la experta.

LEER ARTICULO COMPLETO