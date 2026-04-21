Movilh valoró la "primera señal" prodiversidades del gobierno de Kast

Como "la primera señal pro-derechos LGBTIQ+ del gobierno de Kast" calificó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que Chile firmara a nivel internacional la declaración de la Coalición por la Igualdad de Derechos (CID), que insta a derogar leyes que criminalizan, brindar apoyo a las personas y cooperar con las organizaciones de la sociedad civil en el marco de las diversidades sexuales.

La CID es "un organismo intergubernamental fundado en 2016 e integrado por 44 Estados" y que se pronunció "contra la penalización entre personas del mismo sexo que aún existe en diversos países, contando con el respaldo de Chile".

"Tras señales negativas para los derechos LGBTIQ+ dadas por la Cancillería chilena en el extranjero, éste se convierte en el primer abordaje positivo del gobierno de José Antonio Kast en torno a las diversidades sexuales. Animamos a que este espíritu de profundice y continúe por ese senda y se lleve a la praxis al interior del país", sostuvo Rolando Jiménez, histórico dirigente del Movilh.

El grupo destacó que el país es uno de los 30 de los 44 países de la CID que ya firmó el documento, en el que los Estados expresan "su profunda preocupación frente al creciente patrón de criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Desde 2023, algunos países han promulgado o aprobado leyes que penalizan la homosexualidad, mientras que en otros Estados cursan proyectos legislativos orientados a su criminalización".

Junto con la de Chile, la declaración cuenta con la rúbrica de Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, entre otros.