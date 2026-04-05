En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, comentamos los detalles de la misión espacia Artemis II con el astrofísico Matías Vidal, de la Universidad Autónoma.

Además, conocemos el estudio realizado en Chile que reveló que el entrenamiento con ejercicios de fuerza podría reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama, encabezado por la investigadora Macarena Artigas, de la Universidad de la Frontera.

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