Ciencia logra vulnerar la "doble armadura" de una de las bacterias más resistentes del mundo

Un equipo internacional de científicos ha descubierto el mecanismo molecular que permite a la bacteria Pseudomonas aeruginosa resistir a los tratamientos, un hallazgo que podría ayudar a revertir su resistencia a los antibióticos actuales.

El estudio, publicado en el Journal of the American Chemical Society, fue realizado por investigadores del Instituto de Química Física Blas Cabrera del CSIS y la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos).

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno frecuente en infecciones hospitalarias del grupo Gram negativas -las 15 más peligrosas del mundo según la Organización Mundial de la Salud-, que tiene una membrana externa que actúa de barrera protectora frente a numerosos fármacos, entre ellos la penicilina.

En este trabajo los investigadores identificaron cómo esta bacteria ancla su membrana externa protectora a su pared celular mediante una especie de "remache molecular".

Este descubrimiento permite diseñar nuevas dianas terapéuticas contra diversos patógenos Gram-negativos compartiendo mecanismos similares. (FOTO: Pexels/referencial)

Al reproducir este mecanismo in vitro, desubrieron que al bloquear la formación de este remache, la doble armadura de la bacteria se debilita, haciéndola vulnerable a los fármacos.

El "talón deaquiles"

Se sabía que la membrana externa de las bacterias Gram-negativas está unida a su pared celular y frena la acción de los antibióticos comunes pero no se conocía con detalle cómo se producía exactamente.

El estudio, que identificó a la proteína responsable (PA2854), describe el mecanismo de unión entre la pared y la membrana de la bacteria paso a paso y muestra que esto es fundamental para la robustez de su envoltura, porque refuerza su capacidad de actuar como barrera frente a los antibióticos.

Mediante cristalografía de rayos X de alta intensidad (utilizando los sincrotrones ALBA en Barcelona y ESRF en Grenoble), los científicos lograron ver el proceso a nivel atómico.

Además, dado que el mecanismo de anclaje descubierto se comparte con otros patógenos Gram-negativos, el hallazgo abre una vía crítica para diseñar nuevas dianas terapéuticas.

"Nuestros resultados abren la puerta al desarrollo de nuevas estrategias antimicrobianas que se dirijan precisamente a interferir en este proceso y hagan la membrana más permeable a los fármacos", destaca Juan Hermoso, colíder la investigación.

Estrategias contra las superbacterias

La bacteria Pseudomonas aeruginosa, presente en el suelo, el agua y ambientes húmedos, es una causa frecuente de infecciones hospitalarias. Puede provocar desde patologías leves, como otitis, hasta otras graves como infecciones pulmonares o neumonía.

La creciente resistencia a los antibióticos, que podría devolvernos a una era preantibiótica, se asocia ya a millones de muertes anuales en todo el mundo, dificulta el tratamiento de las infecciones y se considera una de las mayores amenazas para la salud global.

Puesto que el mecanismo descrito en este trabajo se conserva en otros patógenos Gram negativos, la investigación coliderada por el IQF-CSIC y la Universidad de Notre Dame permite avanzar hacia nuevas estrategias para debilitar a estas bacterias multirresistentes, conocidas como "superbacterias", y mejorar así la eficacia de los antibióticos.