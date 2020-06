19:17 - | Ministro de Economía por críticas a lentitud en entrega de cajas de mercadería: Es una mala respuesta decir que es lento y no favorecer a que se puedan repartir más rápido; se necesita que todas las autoridades nos pongamos manos a la obra

18:39 - | Representante de enfermeras del Hospital Félix Bulnes: Se redujo un poco el espacio de la urgencia pediátrica y se amplió un poco el espacio para poder dar respuesta a la alta demanda de pacientes adultos, pero estamos en una situación súper sensible

15:43 - | Según la jefa comunal, la población aún tiende a creer que "esto es como un resfrío y no va a pasar a mayores, pero la verdad es que hoy día ya nos acercamos a los 50 fallecidos solo en nuestra comuna"

15:41 - | "Si se decreta cuarentena, que el Estado y el Gobierno responsables de hacer cumplir las medidas lo hagan, porque hasta este momento no se ha hecho", añadió Felipe Delpin.

12:51 - | Bowen: La estrategia sanitaria no puede estar desacoplada de una estrategia social

12:51 - | Bowen: Las personas no siguen las medidas porque no pueden, no pueden dejar de trabajar #CooperativaEnCasa