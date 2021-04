Gremio del retail dice que el sector "no aguanta más de 15 días" con las restricciones de funcionamiento

La Asociación de Marcas del Retail se sumó a los cuestionamientos contra las restricciones que implementó el Gobierno al delivery y la comercialización de productos "no esenciales", y anticipó consecuencias graves para el sector si las medidas se extienden por más de dos semanas.

Anoche fue publicado el instructivo, que rige desde hoy, donde se califica como artículos imprescindibles para la subsistencia la comida, insumos para el teletrabajo y la educación, así como aquellos que aportan al funcionamiento general del hogar.

Entre eso, aparecen la ropa de bebé, ollas, planchas o artículos de ferretería, pero ha generado ruido el que también se considere todo tipo de líquidos -incluyendo el alcohol- y el tabaco, mientras que los zapatos y vestuario de adultos están fuera.

"Consideramos que la decisión de las restricciones sobre el delivery son arbitrarias, no tienen un sustento sanitario que las justifique. La operación del delivery y el despacho a domicilio tanto de productos esenciales como no esenciales, son operaciones que han mostrado que no tienen mayor riesgo sanitario", sostuvo Paula Valverde, presidenta del gremio del retail.

La mencionada Asociación participó este miércoles de una reunión con el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien también se encontró con la Conapyme.

"El ministro nos pidió hacer un catastro del impacto que estas nuevas disposiciones están teniendo en los empleos, en las empresas (...) de modo de tener la información necesaria para evaluar los efectos de estas restricciones", informó la dirigenta.

En la misma instancia, "fuimos empáticos en señalarle que nuestro sector no aguanta más de 15 días con estas nuevas prohibiciones de funcionamiento", aseguró Valverde.

De todos modos, valoró la invitación del ministro para formar una mesa de trabajo, "junto a otros actores relevantes del comercio minorista", a fin de evaluar los impactos de las restricciones.

Por otra parte, el gremio le planteó al titular de Economía la necesidad de nuevas ayudas, como postergaciones en los pagos del IVA y de patentes.