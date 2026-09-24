Un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI entró sin autorización a un portal del sistema público de salud de Australia el 18 de junio, y obtuvo acceso a archivos públicos y no públicos.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó el incidente en Nueva York este miércoles, y manifestó su "extrema preocupación" por lo ocurrido, así como su malestar con OpenAI por haber tardado tres meses en informar a las autoridades australianas.

El agente accedió el 18 de junio al portal de estadísticas de Medicare administrado por Services Australia mientras realizaba una investigación sobre el gasto público en medicamentos.

Según Albanese, el sistema había bloqueado reiteradamente las solicitudes del agente, que encontró una forma de sortear esas restricciones y terminó accediendo a información pública y no pública.

El gobierno australiano subrayó que por el momento no existen indicios de que se haya accedido a datos personales de pacientes, ni tampoco hay evidencia de un compromiso más amplio de la red de Services Australia.

OpenAI, por su parte, afirmó que su revisión no encontró pruebas de acceso a historiales de pacientes, y que la información obtenida incluía estadísticas sanitarias agregadas y nombres de archivos internos.

Investigación del gobierno australiano

Albanese anunció además la creación de un grupo de trabajo para revisar de forma urgente el incidente, con participación de su departamento, el coordinador nacional de ciberseguridad, la Oficina de IA, la Dirección Australiana de Señales y el Instituto Australiano de Seguridad de la IA.

La investigación también busca determinar si otros sistemas públicos resultaron afectados, después de que OpenAI identificara actividad relacionada con varios sitios web y servicios del gobierno australiano.

Este jueves, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, remarcó que se toman "muy en serio" el incidente, y por ello se decidió crear un grupo de trabajo "para investigar el asunto a fondo y comprender todo lo posible al respecto, incluido si se han infringido leyes en este contexto".

"Investigaremos todo ello, así como las consecuencias en caso de infracción legal, pero parte de la labor del grupo de trabajo consiste también en evaluar si el marco jurídico actual es adecuado para un mundo en el que surgen nuevas capacidades de inteligencia artificial", expresó Marles, que actúa como mandatario encargado mientras Albanese participa en la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, el Centro Australiano de Ciberseguridad (ASD, en inglés) explicó en un comunicado que el agente de IA "identificó vulnerabilidades de forma autónoma" sin autorización de ninguna persona.

"No hay indicios de que esta actividad represente una amenaza más amplia o un ataque malicioso dirigido contra Australia. No obstante, esto releva la importancia de adoptar prácticas seguras de implementación de IA y de mantener unos fundamentos sólidos de ciberseguridad", dice el escrito.

Por ello, el ASD recomendó a las organizaciones australianas "probar los controles y los procedimientos de respuesta ante incidentes frente a escenarios de amenazas que involucren IA", y también llamó a reportar las "actividades sospechosas impulsadas por IA", lo que incluye "intentos de explotación o vulnerabilidades que afecten a sus sistemas".