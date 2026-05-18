ChatGPT se vincula a cuentas bancarias para asesoría "personalizada"
El agente IA de la empresa OpenAI partió en EE.UU. con una nueva aplicación para cuentas pagadas.
El agente IA de la empresa OpenAI partió en EE.UU. con una nueva aplicación para cuentas pagadas.
Para ofrecer una "experiencia financiera personalizada", ahora el agente de inteligencia artificial ChatGPT se puede vincular directamente con las cuentas bancarias de sus usuarios y trabajar con los datos de ingresos y gastos.
El anuncio de OpenIA apunta a sus clientes pro -que pagan la suscripción más cara de sus tres planes- y parte en Estados Unidos, usando la plataforma de la fintech Plaid, permitiendo que la IA razone "con tu contexto financiero real y lo que has compartido sobre tus objetivos, estilo de vida y prioridades, ayudándote a identificar patrones, comprender las ventajas y desventajas, y planificar decisiones importantes de una manera más personal y completa".
"Aprenderemos y mejoraremos a partir de su uso inicial antes de implementarlo en Plus, con el objetivo de que esté disponible para todos", agregó la empresa en su blog, en referencia a su plan intermedio, que en Chile cuesta casi 20 mil pesos mensuales.
Dado el tipo de información, OpenIA afirma haber diseñado la vinculación "para respetar tu privacidad y garantizar que tengas el control de tu información.
"Al conectar tus cuentas, ChatGPT puede acceder a tus saldos, transacciones, inversiones y pasivos para ayudarte a visualizar tus finanzas o responder a tus preguntas. No puede ver los números completos de tus cuentas ni realizar cambios en ellas", señala la presentación.