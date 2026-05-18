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Tópicos: Tecnología | Industria | IA

ChatGPT se vincula a cuentas bancarias para asesoría "personalizada"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El agente IA de la empresa OpenAI partió en EE.UU. con una nueva aplicación para cuentas pagadas.

ChatGPT se vincula a cuentas bancarias para asesoría
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Para ofrecer una "experiencia financiera personalizada", ahora el agente de inteligencia artificial ChatGPT se puede vincular directamente con las cuentas bancarias de sus usuarios y trabajar con los datos de ingresos y gastos.

El anuncio de OpenIA apunta a sus clientes pro -que pagan la suscripción más cara de sus tres planes- y parte en Estados Unidos, usando la plataforma de la fintech Plaid, permitiendo que la IA razone "con tu contexto financiero real y lo que has compartido sobre tus objetivos, estilo de vida y prioridades, ayudándote a identificar patrones, comprender las ventajas y desventajas, y planificar decisiones importantes de una manera más personal y completa".

"Aprenderemos y mejoraremos a partir de su uso inicial antes de implementarlo en Plus, con el objetivo de que esté disponible para todos", agregó la empresa en su blog, en referencia a su plan intermedio, que en Chile cuesta casi 20 mil pesos mensuales.

Dado el tipo de información, OpenIA afirma haber diseñado la vinculación "para respetar tu privacidad y garantizar que tengas el control de tu información.

"Al conectar tus cuentas, ChatGPT puede acceder a tus saldos, transacciones, inversiones y pasivos para ayudarte a visualizar tus finanzas o responder a tus preguntas. No puede ver los números completos de tus cuentas ni realizar cambios en ellas", señala la presentación.

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