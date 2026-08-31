ChatGPT y Roblox, los primeros chatbot y videojuego bajo máxima vigilancia de la UE

La Comisión Europea designó este lunes a ChatGPT como "motor de búsqueda de muy gran tamaño" y a Reddit y Roblox como "plataformas de muy gran tamaño" bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), al superar los 45 millones de usuarios mensuales en la UE que marca como umbral para el régimen de supervisión más estricto de Bruselas.

La DSA entró en vigor en 2022 y es la principal herramienta con la que la UE regula las grandes plataformas de internet. Desde 2023 ha ido ampliando su lista de "muy grandes" y ha abierto más de una docena de investigaciones formales, con sanciones por incumplimientos que ya superan los 870 millones de euros: 550 millones a AliExpress, 200 a Temu y 120 a X, además de procedimientos abiertos contra Meta, TikTok y Shein.

Primera vez para un chatbot y un videojuego

Es la primera vez que la DSA alcanza a un chatbot de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT y una plataforma de videojuegos como Roblox.

El movimiento sienta un precedente: si chatbots -como Gemini o Copilot- o videojuegos con contenido generado por usuarios -como Fortnite o Minecraft- cruzan el mismo umbral, podrían seguir el mismo camino.

En EE.UU, ambas plataformas enfrentan problemas legales: Roblox, por cuestiones relacionadas con la explotación infantil, y ChatGPT por instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

Mitigar "riesgos sistémicos"

Como plataformas y buscador de muy gran tamaño, los tres servicios asumen la capa más exigente de la DSA: evaluar y mitigar anualmente los riesgos sistémicos de sus algoritmos, someterse a auditorías independientes, dar acceso a investigadores externos vetados por la Comisión y activar mecanismos de respuesta ante crisis.

Según el artículo 34, esos "riesgos sistémicos" cubren áreas como la difusión de contenido ilegal, impacto en derechos fundamentales, efectos sobre el discurso cívico, los procesos electorales y la seguridad pública, además de la violencia de género, salud pública, protección de menores y bienestar físico y mental.

A eso se suman las obligaciones que la DSA ya exige a todo tipo de plataforma, sea grande o pequeña: sistemas internos de gestión de quejas y resolución de disputas, prioridad a los "trusted flaggers" (usuarios de confianza que reportan contenido ilegal), transparencia sobre su publicidad con un repositorio público de anunciantes o transparencia y opciones de control sobre sus sistemas de recomendación.

La norma también contempla la prohibición de dirigir publicidad a menores o basada en datos sensibles y la prohibición de "patrones oscuros" que induzcan a error en el diseño de la interfaz.

Cifras y calendario

Según sus propias cifras reportadas a la Comisión, ChatGPT registró una media de 159,1 millones de usuarios mensuales en la UE; Reddit, 57,2 millones, y Roblox, 48 millones.

Con estas tres incorporaciones, la lista de servicios bajo el régimen más estricto de la DSA asciende ya a 28, incluidos redes sociales como LinkedIn, Instagram, X, TikTok y Snapchat; vendedores como Amazon, AliExpress y Shein; páginas pornográficas como Pornhub y XNXX, y buscadores como Google.

Bruselas supervisará a ChatGPT y Reddit junto con el regulador de medios irlandés, y a Roblox junto con la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) neerlandesa, los países donde ambos servicios tienen su sede europea.

Tienen hasta fines de noviembre -cuatro meses desde la notificación- para cumplir.

Cronología reciente

La primera multa bajo la DSA llegó en diciembre de 2025: 120 millones de euros a X por falta de transparencia. Desde entonces, la Comisión multó a Temu con 200 millones, en mayo, y a AliExpress con 550 millones, en julio.

Además, mantiene abiertas varias investigaciones: contra X, por sus sistemas de recomendación y por la integración del chatbot Grok; por diseño adictivo contra TikTok, Shein y Meta (Instagram y Facebook); contra Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos por la exposición de menores a contenido pornográfico, y contra Meta por permitir el acceso de menores de 13 años a Instagram y Facebook.

Asimismo, la norma se ha convertido en uno de los frentes más tensos entre Washington y Bruselas: la Administración Trump sostiene que la DSA y la Ley de Mercados Digitales (DMA) discriminan sistemáticamente contra las tecnológicas estadounidenses, y ha amenazado repetidamente con aranceles y restricciones a empresas europeas como represalia.

La UE ha respondido que sus normas se aplican "sin importar la jurisdicción o el propietario de la empresa", y ha señalado que sus últimas sanciones han recaído sobre AliExpress, Temu y TikTok, no solo sobre firmas de EE.UU.