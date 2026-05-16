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Chilevoces rechaza norma de la IA en megarreforma: "Es una amenaza súper concreta"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Pexels (referencial)
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Marcelo Liapiz, locutor y portavoz de Chilevoces, manifestó su rechazo al artículo 71T de la megarreforma impulsada por el Gobierno, que permitía a los motores de inteligencia artificial (IA) utilizar, copiar y entrenarse con obras intelectuales publicadas, pero sin la necesidad de contar con el permiso del autor ni realizar pago alguno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el vocero del gremio de artistas de la voz hablada calificó la propuesta -que fue rechazada por la Comisión de Hacienda de la Cámara- como "una amenaza súper concreta para todos aquellos que generamos contenido de diversas áreas".

"Esto atenta al permitir que cualquier empresa externa pueda desmembrar una obra que es íntegra y, al considerar que ya les pertenece, extraer los datos libremente y sumarlos como información para el entrenamiento de una IA", fustigó.

"Nuestra voz es nuestra herramienta de trabajo, sello y patrimonio profesional", puntualizó Liapis.

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