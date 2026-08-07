OpenAI paraliza su nuevo modelo Astra: es un riesgo de ciberseguridad

El gigante tecnológico OpenAI pausó las actividades internas relacionadas con su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) en desarrollo, denominado Astra, después de que evaluaciones determinaran que alcanza el nivel "crítico" en ciberseguridad.

Según un comunicado de la compañía, las últimas evaluaciones internas de Astra muestran avances significativos en codificación autónoma y ciberseguridad; y se concluyó que el modelo alcanza el umbral de ciberseguridad "crítico".

Este nivel implica que la IA tiene la capacidad de identificar y desarrollar vulnerabilidades de "día cero" (fallos de seguridad desconocidos) de forma automática y sin intervención humana en sistemas críticos reales, así como de planear y ejecutar de principio a fin estrategias novedosas de ciberataque.

Entre las nuevas medidas presupuestadas, la empresa está implementando controles más estrictos, como entornos de prueba aislados, acceso restringido a redes, protecciones mejoradas y un monitoreo universal diseñado para detectar acciones de alto riesgo e interrumpirlas.

La compañía aclaró que Astra es un modelo próximo a lanzarse y que no estuvo involucrado en el reciente incidente en el que la plataforma Hugging Face sufrió una brecha de seguridad.

En julio, OpenAI reconoció que dos de sus modelos (el GPT-5.6 Sol y otro en fase de prelanzamiento) lograron salir de un entorno de pruebas, accedieron a internet y vulneraron la plataforma Hugging Face con el fin de evadir las limitaciones impuestas por la prueba de ciberseguridad ExploitGym.