Sebastián Ferrada, uno de los profesores del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, explicó lo importantes que son la tecnológica Nvidia y su CEO, Jensen Huang, para la industria de la IA y de las tarjetas gráficas, pese a que el directivo protagonizó una trama de infidelidad con una presunta espía china, lo que causó que se apartara de la empresa por 11 días.

"Nvidia partió por ahí en el año 1993, diseñando estos chips que nosotros en castellano los conocíamos como tarjetas de video. Resulta que después, con el avance más grande de la IA, se dieron cuenta que la mayoría de las operaciones que requería eran las mismas que se hacían dentro de una matriz (de video); por lo tanto, ocurrió este traslado desde el nicho inicial de los videojuegos y todo lo que son medios audiovisuales hacia lo que es IA, que genera dinero hoy", indicó Ferrada.

Por ello, la tecnológica "se había convertido en la empresa más valiosa del mundo, llegando a valer casi seis billones de dólares. Además, tiene una relación muy cercana con la Casa Blanca, donde Estados Unidos quiere mantener la supremacía tanto en el desarrollo como en el despliegue de las tecnologías de IA generativa y, por lo tanto, quiere evitar que China pueda abastecerse de su propia infraestructura", afirmó el docente de la Universidad de Chile.

"Entonces, (Washington) está muy en sintonía con Huang, porque a través de ellos logra limitar la oferta de estos chips: Nvidia controla entre el 80 y el 90% de todo el mercado de estas tarjetas y tiene un desarrollo de software optimizado para aprovecharlas", sostuvo.

Sumado a eso, Nvidia "ha tenido el ojo de hacer acuerdos circulares con grandes empresas de IA", con un Huang que "tiene buen ojo y buenas amistades. Está muy aliado con todos los CEOs de las empresas principales de inteligencia artificial y están todos alineados actualmente con el gobierno (trumpista) de Estados Unidos. Tener ese amigo poderoso fue lo que posiblemente finalmente lo salvó de esta debacle", cerró Ferrada.

El director del magíster en Gestión de Inversiones Financieras de la Universidad Diego Portales, Gonzalo Iberti, agregó que, en Finanzas, "esto se llama 'riesgo de persona clave'. Cuando Huang salió, el mercado no castigó los números ni el rendimiento de la compañía, sino la incertidumbre de quién iba a negociar con Washington".

"Huang tiene el número directo del presidente Trump y es clave para la industria de la IA, que es lo que está en pleno desarrollo. Con su regreso, se aparta buena parte de la incertidumbre", sostuvo.

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