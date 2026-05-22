"Schotti", el androide que vende materiales de construcción
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La empresa de tecnología Labland.ai presentó a "Schotti", un robot humanoide que puede vender productos en un local de materiales de construcción y para el hogar en la localidad alemana de Pocking.
Como se ubica en una tienda casi fronteriza con Austria, el androide se puede comunicar también en austro-bávaro.
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