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Copa de la Liga: Ignacio Jeraldino le dio la victoria a Ñublense ante O'Higgins en Chillán

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El delantero chileno Ignacio Jeraldino le dio la victoria 2-1 en la agonía a Ñublense frente a O'Higgins en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún" por la ida de las semifinales en la Copa de la Liga. El otro tanto de los chillanejos fue anotado por Pablo Calderón, mientras que Bastián Yáñez marcó para el "Capo de Provincia".

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